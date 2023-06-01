باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 58 نقطة ويأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وكلاهما خاض 28 مباراة.

وضمت قائمة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر



خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر



خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - هشام محمد



خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي