محمد الجمال: الشركات الأجنبية الاستثمارية فى مصر بمثابة تدريب مباشر للعمالة المصرية

قال الدكتور محمد الجمال، رئيس شعبة الألمونيوم باتحاد الصناعات، إن شركة "سوموتومو" من الشركات الصناعية الكبرى، التي سعى اتحاد الصناعات كثيرًا بأن يكون لها فرع استثماري على أرض مصر.

الامتيازات المصرية الاستثمارية

وأكد الدكتور محمد الجمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أنه عندما تأتي الشركات العالمية للاستثمار في مصر يكون بمثابة تشجيع مباشر للشركات الصناعية العالمية الأخرى لتسلك نفس المسار، خاصة في ظل توافر البنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي، وشبكة طرق بجودة عالمية، وتشريعات قانونية ضامنة لحقوق المستثمر.

العوائد الاقتصادية

وأضاف في حديثه، أن العائد الاقتصادي على الاقتصاد المصري من هذه الاستثمارات الخارجية كبير للغاية، حيث بفضل هذه المشاريع الاستثمارية يتم تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية المباشرة والغير مباشرة في تلك الهيئات الصناعية.

وتابع:" بفضل تلك الشركات الأجنبية الصناعية على أرض مصر يكتسب الخبراء والمصنعين والعمالة المصرية الخبرة الكافية لفتح مثل المشاريع بقوة مصرية خالصة دون شريك أجنبي.