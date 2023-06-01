الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشرف صبحى: فرع الأهلى بالقاهرة الجديدة صرح عظيم يسهم فى تطور الرياضة المصرية

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على توجيه التهنئة للنادي الأهلي خلال كلمته، مساء اليوم الخميس، في حفل افتتاح فرع النادي الجديد بالقاهرة الجديدة.

وقال وزير الرياضة، إنه عندما زار الفرع في فبراير من عام 2020 كان أرض فضاء، ويصعب الوصول إليه، إلا أنه بعد تواجده اليوم في حفل الافتتاح فوجئ بهذا المشهد العمراني الكبير بجوار الفرع الجديد للأهلي، مؤكدًا أنه إنجاز كبير للغاية، وصرح عظيم يساهم بقوة في دعم وتطور الرياضة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن النادي الأهلي يشكل جزءًا كبيرًا ومهمًّا جدًّا للرياضة المصرية، وأن إنشاء فرع جديد للأهلي بهذا الشكل الرائع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة التي تتطور بشكل مختلف في كل القطاعات والمجالات، ومنها بالطبع القطاع الشبابي والرياضي الذي يحظي بدعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة انطلقت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، عقب قص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي برفقة الدكتور أشرف صبحي، شريط الافتتاح.

وحرص على حضور حفل الافتتاح كل من: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، واللواء أ.ح وليد عارف مدير الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، وعدد من رموز النادي الأهلي ولفيف من الشخصيات المهمة في الرياضة المصرية والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.

أشرف صبحي الكابتن محمود الخطيب افتتاح فرع الأهلي بالتجمع افتتاح فرع الأهلي الرياضة المصرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ذاكرة المكان

أول تحرك من محافظة القاهرة بعد سقوط يافطة كوبرى أكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية