تامر أمين عن العاصفة الترابية: ربنا يكون فى عون مرضى الجيوب الأنفية

علق الإعلامي تامر أمين، على العاصفة الترابية التي ضربت القاهرة الكبري وعدد من المحافظات.

وقال "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس: "في كمية كوميكس من الصبح ملهاش حل، والناس ادفنت تراب".

وأضاف:" في واحد صاحبي وده بجد مش كوميك، نزل بعد الضهر من الشغل وهو راجع يروح بيتهم، معرفش عربيته، وقالي واللهي العربية اتسرقت، بس هي هي متسرقتش، وطلعت موجودة في مكانها، بس لونها غير".

وأشار إلى أن العاصفة الترابية التي ضربت القاهرة وعدد من المحافظات تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية، متابعاً:" كان في أطنان من التراب الغريب النهاردة، وربنا يكون في عون مرضى الجيوب الأنفية والحساسية".