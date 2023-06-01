الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران المدنى يبحث مع سفير بلغاريا أوجه التعاون المشترك

الوزير خلال اللقاء
الوزير خلال اللقاء

التقى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة، ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والسفارة البلغارية بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار اللقاءات المتعددة التي يعقدها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني مع سفراء دول العالم المختلفة، لبحث أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والعمل على تنشيط الحركة الجوية الوافدة من الخارج.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغارى، مؤكدًا أن اللقاء يأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال النقل الجوى.

وأشار سفير بلغاريا إلى أن قطاع الطيران يهتم بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم شراكات فعالة مع جميع دول جنوب شرق أوروبا، مؤكدًا على الدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به الوزارة في تنمية العلاقات الثنائية والجهود البناءة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات  والحركة الجوية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة حيث من المزمع قيام شركة أيركايرو بتشغيل خط طيران مباشر بين مدينة  الغردقة والعاصمة البلغارية "صوفيا " اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، كما استعرض الجانبان آليات التعاون فيما بينهما لدفع  الحركة الجوية  خلال الفترة المقبلة، وتشجيع مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات النقل الجوى في ضوء جهود الدولة المصرية الرامية نحو تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة بوجه عام وتنمية قدرات وإمكانيات قطاع الطيران المدنى المصرى بوجه خاص.

ومن جانبه، أكد السفير البلغاري على عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر؛ فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى  من اعمال تطوير فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون  والشراكات  الجديدة مع الجانب المصرى .

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