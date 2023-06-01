بحضور “الخطيب”.. وزير الرياضة يفتتح رابع فروع النادى الأهلى

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على قص شريط افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس في حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وانطلقت مراسم افتتاح النادي الأهلي بالتجمع الخامس بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد كبير من رموز النادي السابقين والشخصيات الهامة.

ومن بين الحضور طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن وفرج عامر وحسن مصطفى.

ويشهد فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر بالإضافة إلى مبنى غرف خلع الملابس.

كما يشهد الفرع طفرة فيما يتعلق بمبنى أكاديمية الكرة بالإضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، إضافة إلى ملاعب الخماسي وملعبي نجيل صناعي للأكاديمية.