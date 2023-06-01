أبو الغيط: سوريا ستحصل على عضوية كاملة بالجامعة وننتظر رؤية الأداء

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه ينتظر معرفة ماذا سوف يكون أداء السفير السوري بالجامعة العربية بعد الحصول على العضوية كاملة، لذا هناك وفد سوري سوف يحضر ويتواجد بالجامعة العربية.

أداء سوريا بالجماعة

وأكد أحمد أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتوقع أن يكون أداء السفير السوري في الجامعة العربية هادئاً لتحقيق الاستقرار والتماشي مع التوافقات العربية، وألا يكون هناك مرارة من الوفد السوري تجاه الجامعة لأن الجامعة هي انعكاس لإرادات عربية، وهناك إرادات عربية اتخذت مواقف في 2011 و2012 تحت مظلة يعرفها الجميع؛ سواء من ضياع لدول أو تدخلات أجنبية أضرت كثيرا بسوريا والعالم العربي بشكل عام، وأتمنى أن يكون العودة السورية إيجابية تسعى للقاء والمصافحة والبناء.

وتابع: "سيكون هنا مطالبة للعرب بأن يساعدوا سوريا على استعادة أوضاعها، لأن بها أوضاعاً ما زالت ضاغطة، ولم تشف بعد من مأساة 2011 و2012 وهي مأساة لها تبعاتها".

جهود الجامعة العربية

واستطرد: "هناك لجنة اتصال مسجلة من 5 دول بالإضافة للأمين العام، هي مصر والسعودية والعراق والأردن ولبنان، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، ولجنة الاتصال مهمتها مواصلة الاتصال والحوار وتسوية كل الأمور الضاغطة على الكيان السوري، وسيكون هناك حديث مستمر لمساعدة السوريين والأخذ بأيديهم، ونتوقع أن الحكومة السورية قادرة على التفاعل الإيجابي مع كل الأطراف العربية أعضاء اللجنة، ومع الجامعة العربي لتجاوز 2011 و2012 وما حدث بها من مآسي".