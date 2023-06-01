بحضور طاهر أبوزيد.. انطلاق حفل افتتاح فرع النادى الأهلى بالتجمع الخامس

انطلقت منذ قليل، فعاليات الاحتفال بافتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، بحضور عددٍ كبير من رموز القلعة الحمراء والكرة المصرية، على رأسهم طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن وفرج عامر وحسن مصطفى.

ويشهد فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر بالإضافة إلى مبنى غرف خلع الملابس.

كما يشهد الفرع طفرة فيما يتعلق بمبنى أكاديمية الكرة بالإضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، إضافة إلى ملاعب الخماسي وملعبي نجيل صناعي للأكاديمية.