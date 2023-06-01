ماذا ارتدى الضيوف فى حفل زفاف ولى العهد الأردنى الملكى؟

استقبلت ملكة الأردن رانيا العبدالله ضيوف حفل زفاف نجلها ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة السيف في قصر زهران اليوم، بفستان مطرز براق من ديور.

يتميز الفستان الأنيق بتفاصيل الأزهار المعقدة على الذراع واللياقة والظهر، وقامت بإقران المظهر بحقيبة كلاتش مطابقة.

وارتدت الأميرة منى الحسين والدة الملك عبد الله الثاني ثوبًا بنفسجيًا عند وصولها مع الوفد المرافق لها واستقبلت والدي العريس.



بينما ارتدت الأميرة الأردنية إيمان التي تزوجت جميل ثيرميوتيس في 12 مارس فستانا كريمي اللون بتفاصيل ذراع منتفخة، بينما ارتدت الأميرة سروت الحسن عمة الملك عبد الله الثاني الساري الأخضر الملكي.

وارتدت كيت أميرة ويلز فستانًا أحمر الخدود ناعمًا مزينًا برقبة عالية من المصمم اللبناني إيلي صعب، وتم تزيين الفستان بدانتيل متدرج اللون ويتميز بألواح شفافة في التنورة التي تقع على الأرض.

كما ارتدت الأميرة البريطانية بياتريس التي حضرت مع زوجها إدواردو مابيلي موزي فستانًا بأكمام طويلة من الترتر من ماركة Needle & Thread البريطانية، أطلق عليه اسم فستان سيليا وهو يتميز بأعمال معقدة بأزهار متدرجة بلون أزرق باهت وصممته الأميرة بحزام أسود.

وشوهدت جيتسون بيما زوجة ملك بوتان جيغمي خيسار نامجيل وانجتشوك في ثوب بوتاني تقليدي أثناء تفاعلها مع ضيوف آخرين، بينما تألقت الأميرة ماري ولي العهد الدنماركي بفستان كريمي مطبوع عليه أزهار من Erdem، تأسست العلامة الفاخرة في لندن من قبل مصمم الأزياء الكندي التركي Erdem Moralioglu في عام 2005.

تجنبت الأميرة الحزام الأسود الأصلي المصمم على شكل قوس للحصول على حزام أرجواني، وكانت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن آخر ضيف وصل برفقة ابنتها آشلي ارتدت بايدن فستاناً بنفسجي فاتح من تصميم المصممة اللبنانية ريم عكرا، والذي ارتدته أيضاً في أبريل خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض.

وكتبت بايدن على موقع تويتر قبيل زيارتها على موقع تويتر: "أتطلع إلى السفر إلى عمان جوردان للانضمام إلى الملك عبد الله والملكة رانيا للاحتفال بزفاف نجلهما ولي العهد الأمير الحسين على السيدة رجوة السيف".