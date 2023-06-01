الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مجلس الأزهر يهنئ كلية الهندسة باعتماد برنامج "هندسة النظم والحاسبات"

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على السمري رئيس قسم النظم والحاسبات، والدكتور أحمد القاضي، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ بمناسبة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء لبرنامج «هندسة النظم والحاسبات» بالكلية.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، تلك الكلية المتميزة والتي خرج من رحمها كليتي: الهندسة بنات بالقاهرة، والهندسة بنين بقنا، إضافة إلى تربع أساتذة كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة على عرش العديد من الجمعيات العلمية التي تسهم في بناء الوطن والنهوض، والارتقاء به في المجالات الهندسية المختلفة.

وفي وقت سابق، اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برنامجي: الهندسة الكهربية «قوي وآلات - إلكترونيات واتصالات» والنظم والحاسبات.
 

جامعة الأزهر كلية الهندسة هندسة النظم والحاسبات هيئة ضمان الجودة جودة التعليم

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