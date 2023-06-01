وزير السياحة يبحث مع نائب وزير الثقافة الصينى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، Li Qun نائب وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسيد Li Qun والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين على المستويين الرسمي والشعبي والتي تمتد لآلاف السنين، وما تشهده هذه العلاقات من تعاون في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار، مشيراً إلى لقائه بوزير الثقافة والسياحة الصيني في بداية شهر إبريل الماضي خلال زيارته الرسمية لمصر، والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

وأوضح عيسى أن السياحة لها دور كبير في تعزيز التقارب والود بين شعوب العالم، معرباً عن تطلعه لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى مصر.

كما تحدث عن التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها مصر؛ للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة والتي من بينها الصينيين، حيث تم السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية Visa Upon Arrival.

وأكد السيد Li Qun على استعداد جمهورية الصين الشعبية على التعاون لزيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، والترويج للمقصد السياحي المصري في الصين بصورة أوسع، والتطلع لمشاركة مصر في المعرض السياحي الذي سيقام في الصين قريباً.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على استمرار التعاون في مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، والتعاون في أعمال الحفائر، وعلوم المتاحف، وتدريب الكفاءات، وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والآثار، وزيادة عدد البعثات الأثرية الصينية العاملة بمصر، وإمكانية إنشاء المركز المصري الصيني للآثار الغارقة بالإسكندرية وإقامة معرض للآثار المصرية بأشهر المتاحف في الصين.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.