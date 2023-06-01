رسميًا.. الإسماعيلى يطالب باحتساب نتيجة مباراته مع المقاولون العرب بالدورى لصالحه

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي تقدمه باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ضد حكم مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، التي جرت أمس الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.

ويعترض الإسماعيلي على مشاركة البوركيني فاروقا كابوري مع فريق المقاولون العرب خلال اللقاء، رغم حصوله على 3 إنذارات، وهو ما يعني ضرورة إيقافه وفقا للائحة المسابقة.

وذكر الإسماعيلي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه تقدم باحتجاج ضد ما حدث من تجاوزات في مباراته أمام المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل 2 / 2 ضمن منافسات المرحلة الـ30 للدوري المصري، وطالب بالحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف الإسماعيلي "تضمنت المذكرة احتجاج النادي علي حكم المباراة لعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للاعب الإسماعيلي أحمد مدبولي في الدقيقة 53، إذ كان يتعين عليه العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتأكد من وجود إعاقة واضحة للاعب".

وأوضح "كما تضمنت المذكرة الاحتجاج على مشاركة البوركيني فاروقا كابوري مدافع المقاولون وهو حاصل علي إنذارات قبل تلك المباراة الأولي أمام الزمالك في الدقيقة 89 والثانية أمام فاركو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني والثالثة أمام طلائع الجيش".

وتابع "وبناء على ذلك يطالب الإسماعيلي باحتسابه فائزاً بالمباراة في تلك الحالة".

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، الذي توج به 3 مرات، برصيد 33 نقطة من 29 مباراة، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط أمام الداخلية، صاحب المركز السادس عشر "أولى مراكز الهبوط".