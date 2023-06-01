متفوقًا على "برنار أرنو".. إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل فى العالم

بعد خسارة مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، نجح الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا استعادة لقب أغنى رجل في العالم وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، متجاوزًا برنار أرنو الملياردير الفرنسي.

قفزت ثروة إيلون ماسك بشكل سريع خلال الأسبوع الماضي بسبب صعود سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 65%، وهي الشركة التي يمتلك فيها الملياردير الأمريكي 13% لتصل ثروته إلى 192 مليار دولار، بعد أن كان متأخرًا عن برنارد أرنو - الفرنسي - في ديسمبر 2022 بسبب هبوط سهم شركة تسلا بعد استحواذ ماسك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في صفقة هائلة وصلت إلى 44 مليار دولار.

في السياق ذاته، أكد تقرير بلومبرج، أن ماسك صعد سريعًا بسبب أسهم تسلا رغم انهيار قيمة "تويتر"، حيث فقدت شركة تويتر ثلث قيمتها، وكان ماسك قد اضطر إلى بيع عدد كبير من أسهمه في شركة تسلا لشراء تويتر، حيث كان يمتلك العام الماضي ما يتجاوز الـ22% من إجمالي أسهم تسلا وهو ما انخفض إلى 13% فقط بعد شرائه لتويتر.

وأشار التقرير إلى أن الملياردير الأمريكي أضاف إلى ثروته ما يصل إلى 13 مليار دولار خلال ثلاثة أيام في بداية الأسبوع الحالي، مؤكدا أن ماسك زادت ثروته بنسبة 40% تقريبًا خلال العام الحالي.