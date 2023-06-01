قناة الناس| أيمن الحجار: "العفو" من أعظم القيم التى يمكن أن يتحلى بها الإنسان (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن قيمة العفو من أعظم القيم التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان، لافتًا إلى أن من يتحلى بتلك الصفة تكون نفسه قريبة من الكمال.

وأضاف "الحجار"، اليوم الخميس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان عندما يتصف بصفة العفو ومعروف بين الناس، فسريعًا ما يعود إلى هدوئه عند حدوث أي مشكلة ويصفح ويسامح سريعًا، مؤكدًا أن صفة العفو نابعة من تحلي الإنسان بعدد من الصفات.

وأوضح الحجار، أن صفات الشخص الذي يتحلى بصفة العفو أن تكون لديه ثقة في الله تعالى في المقام الأول، وتربى على معنى الرحمة والحب والتآلف بين الناس.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.