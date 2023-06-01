محضر ضد طبيب تسبب في بتر قدم طالب بالمنوفية

اتّهمت أسرة طالب دبلوم في محضر رسمي بقسم شرطة مركز منوف، أحد الأطباء بمستشفى منوف العام؛ لتسببه في بتر قدم نجلهم عقب إجراء عملية شرائح ومسامير وبعدها تعرض الطالب لمضاعفات مرضية على إثرها بترت قدماه في عملية جراحية أخرى.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بورود بلاغ ومحضر رسمي بقسم الشرطة يفيد باتهام طالب لأحد أطباء مستشفى منوف العام بالتسبب في بتر قدماه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقالت والدة الطالب المبتور قدمه لـ"الدستور" إن ابنها تعرض لحادث سير أثناء ركوبه تروسيكل وتم نقله فورًا إلى المستشفى العام بمنوف منذ أيام وعلى الفور تم تجهيزه لغرفة العمليات وطمأنهم الأطباء أن العملية بسيطة وستكون عبارة عن تركيب شرائح ومسامير، فقط، وبالفعل دخل نجلها العمليات الأحد الماضي، لكن بعد العملية ولم تتوقع ما حدث أصيب نجلها بعد العملية مباشرة بالأم كانت تجعله يصرخ من الوجع وعندما كانت تسأل الأطباء عن السبب يجيبوا بأن هذا أمر طبيعي.

أضافت أنها انتظرت أملاً في ما حدث به الأطباء وأن هذا عرض للعملية وعند مرور إحدى الممرضات اكتشفت ان لون القدم غير طبيعي وغريب وعلى الفور استودعت طاقم طبي المتواجد بالمستشفى الذين بدورهم استعدوا الطيبين الذي باشر الحاله وقام بإجراء العمليه كنا تم استدعاء طبيب أوعية دمويه، وأكدا جميعًا أن القدم وجبت عليها البتر والا ستضر المريض وبعد عدة محاولات تم تحويل المريض إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لكن المستشفى لم تقبله وأعادته ثانية بتقرير طبي يؤكد البتر.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1587 إداري قسم شرطة منوف لسنة 2023 وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حتى يتم الوقوف على الأسباب ومحاسبة الجاني.

ولفتت والدة الطالب ان نجلها مقيد بالصف الثالت التاني الصناعي، الذي كان يجب عليه أداء امتحانات نهاية العام ولم يتمكن بسبب ظروفه الصحية واستغاثة والدة الطالب وطالبت السيدة بحق نجلها والتحقيق الفوري في مسئولية الطبيب والمساعد وإدارة المستشفى في واقعة بتر قدم نجلها الوحيد.