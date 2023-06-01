فستان أسود بتطريز ذهبي.. إطلالة مميزة للملكة رانيا في حفل زفاف الأمير حسين

اختارت الملكة رانيا، فستاناً أسودًا من “ديور”، لحضور حفل زفاف نجلها ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله على رجوى السيف.

ويتميز الفستان بتطريز الأزهار الذهبية وهو من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022، واستقبلت الملكة رانيا ضيوف الزفاف عند دخولهم الحفل مع زوجها الملك عبد الله الثاني.

تم استكمال زي الملكة بحقيبة كلتش منسقة وإكسسوارات ذهبية، كان شعرها أنيقا ومهندما.

حفل الحناء

وحضرت الملكة رانيا الأسبوع الماضي، حفلة الحناء التي أقامها السيف، وكانت ترتدي قفطانًا باللون الأزرق الفاتح من تصميم المصمم اللبناني سعيد قبيسي يتميز برقبة عالية وخصر مربوط وأكمام واسعة وخرز ثقيل.

ويتزوج الابن البكر للملك الأردني عبد الله الثاني والملكة رانيا، ولي العهد الأمير الحسين (28 عاما) اليوم الخميس.

وعين الأمير الحسين وليا للعهد، بموجب مرسوم ملكي في عام 2009.

وتلقى ولي العهد تعليمه في المرحلة الثانوية في الأردن قبل أن يدرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون بواشنطن، ثم قام الأمير حسين بدور نشط في جيش بلاده، تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية في عام 2017 وهو حاليًا يحمل رتبة نقيب.