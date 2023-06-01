مياه الفيوم ويونيسف مصر.. خطة النشاط الصيفي بمدارس مشروع "صحتهم مستقبلهم"

عُقِدَ اليوم بمقر شركة محطة مياه قحافة، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمشروع صحتهم مستقبلهم، برئاسة محمد عبد الجليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، لمناقشة خطة العمل للنشاط الصيفى المقرر تنفيذها بعدد 150 مدرسة ابتدائية تتضمن تركيب قطع موفرة - تنفيذ معسكرات - أنشطة تفاعلية علاوة على اقامة معارض بكافة الإدارات التعليمية الأربع المستهدفة بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف.

تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التى تم تنفيذها على مدار العام الدراسي الحالى من تدريب لمنسقى الأنشطة ومديرى المدارس، تنفيذ ندوات توعوية، تدعيم المدارس بالخامات علاوة على تنظيم واستقبال زيارات مسؤلي منظمة اليونيسف لمتابعة المشروع.

فى السياق، أكد النجار أن المشروع ساهم بدرجة كبيرة فى رفع الوعى لدى طلبة المدارس الابتدائية من خلال حزمة الانشطة التى تم تنفيذها التى تناولت رسائل المشروع السته الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث الاستخدام الامثل لشبكة الصرف الصحى، التغذية الصحية السليمة، النظافة الشخصية والنظافة العامة، التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية، ودكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى لأنظمة اليونيسف، ومحمود عبد الحميد رئيس القطاع المالى والادارى بالشركة وعدد من القيادات بمديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية المشاركة بالمشروع.