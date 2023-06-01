الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: "أسبوع القاهرة للمياه" منصة هامة لتوصيل صوت إفريقيا للمجتمع الدولي

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس،  فى فعاليات احتفالية "اجتماع شركاء التنمية التحضير لإسبوع القاهرة السادس للمياه".

ووجه “سويلم” الشكر للاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا منذ إنشاء أسبوع القاهرة للمياه، معربا عن أمله فى استمرار هذه الشراكة، كما أعرب عن تقديره لجميع الشركاء والمانحين ووكالات التمويل الدولية . 

وأشار الدكتور سويلم، إلى تطور أسبوع القاهرة للمياه كل عام، حتى أصبح علامة فارقة في جدول الأعمال الدولي للمياه ، حيث يجمع الإسبوع الوزراء وكبار المسئولين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، والأساتذة والعلماء والمتخصصين وخريجين الجامعات والطلاب والمزارعين، وهو ما يعطي هذا الحدث طبيعة خاصة ومميزة ، كما أصبح اسبوع القاهرة للمياه منصة هامة لأفريقيا لرفع صوت أفريقيا للمجتمع الدولي ، خاصة مع وجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه على مستوى العالم نتيجة لندرة المياه وتغير المناخ .

وسلط وزير الري، الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين، ومساهمات الإسبوع على أجندة المياه العالمية، حيث عقد الإسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون COP27، كما أدرجت مصر أسبوع القاهرة للمياه الرابع من أكتوبر 2021 والخامس فى أكتوبر 2022 في إطار العمل التحضيري العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عقد فى نيويورك فى شهر مارس الماضى، حيث أسهمت توصيات ونتائج أسبوع القاهرة الخامس للمياه كمدخلات إلى مؤتمر الأمم المتحدة.

كما نتج عن إسبوع القاهرة الخامس للمياه في الجزء رفيع المستوى اطلاق "نداء القاهرة للعمل من اجل المياه" والذي تم اعداده بناء على مناقشات عميقة لتعزيز الإجراءات والالتزامات السياسية العالمية لدعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه .

كما أشار  لمجهودات مصر الناجحة خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث نجحت مصر فى إدراج المياه في قلب العمل  المناخى العالمى ، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات ، كما نجحت الوزارة خلال مؤتمر المناخ فى عقد جناح للمياه ويوم للمياه ، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe ، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ، خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ .

جدير بالذكر أن مصر تستضيف قريبا - بإعتبارها رئيس الأمكاو - الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة في منتصف يونيو الجارى، والذى يتم خلاله رسميا الإعلان عن إطلاق المركز الإفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية.

كما أنه يجرى حاليا التحضير للاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة التكيف خلال إسبوع القاهرة السادس للمياه .

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