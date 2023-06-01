الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 17 حالة تعدٍ بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، شن حملة اليوم لإزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز والأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

ووجه المحافظ بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لجميع أشكال التعدي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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