بفستان وردى.. كيت ميدلتون تتألق فى حفل زفاف الأمير حسين

حضر الأمير ويليام وكيت ميدلتون حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني والمهندسة السعودية رجوى السيف في قصر زهران العامر في عمان يوم 1 يونيو 2023.

وكانا من بين عدد كبير من الضيوف الملكيين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الملك والملكة من هولندا والدنمارك والسويد والنرويج واليابان ولوكسمبورج وبلجيكا.

إطلالة مميزة وملكية لكيت ميدلتون:

ووصل الأمير ويليام وكيت ميدلتون، منذ قليل، إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين ورجوى السيف، عقد العاهل المستقبلي قرانه في حفل زواج إسلامي في قصر زهران، يليه حفل استقبال في قصر الحسينية مع أكثر من 1700 ضيف.

وارتدت الأميرة كيت فستانًا ورديًا طويلًا بأكمام طويلة من تصميم إيلي صعب مع أقراط متدلية، شوهدت في لمحات عندما وضعت موجاتها الفضفاضة خلف أذنيها.

عندما وصل الزوجان، أجرى الزوجان محادثة مطولة مع والدي العريس، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، حيث كانت كيت تنغمس في حالة من الانحناء أثناء تحية كل واحد منهم.

كانت كيت ميدلتون ترتدي فستانًا طويلًا باللون الوردي مع أقراط بارزة، بينما كان الأمير ويليام يرتدي بذلة رسمية باللون الأزرق، حيث تحدثا مع والدي العريس، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، عند وصولهما، وقامت كيت بالانحناء أثناء تحية كل منهما.

كما شاركت كيت ميدلتون صلات متعددة مع العائلة الملكية الأردنية، حيث عاشت في الأردن وكان عمرها سنتين لعمل والدها في شركة الخطوط الجوية البريطانية، وزارتها مع زوجها وأطفالهما في عام 2021.

تزامن حفل الزفاف مع فترة صعبة للعائلة الملكية الأردنية، بما في ذلك خلاف علني بين الملك وشقيقه غير الشقيق، مما دفع بعض المحللين إلى تفسير الاحتفالات الوطنية على أنها طريقة لتعزيز التأييد الشعبي في ظل صعوبات اقتصادية مستمرة.