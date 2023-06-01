الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بنطاق 8 مراكز بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها. 

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 8 مراكز عن تنفيذ 48 قرار إزالة على مساحة 2109 متر مربع ليصبح اجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الموجة حتي الآن 219 حالة تعدي على مساحة 165829 م2.

وشددت نائب محافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واكدت محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة، أمس، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المبانى والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة والمحافظة على هيبة الدولة وكذلك المساهمة في تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

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