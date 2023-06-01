الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

أستاذ مساعد بـ"آداب المنيا" يحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية

د.علي سيد
د.علي سيد

صرح الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن فوز أحد أبناء الجامعة، الدكتور علي سيد إسماعيل محمد الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية، وذلك عن كتابه "تجديد الخطاب الدعوي الإلكتروني وأثره في وأد الطائفية في مصر: مقاربات تأصيلية عصرية بجائزة التنوع والتجديد في مواجهة الطائفية والمذهبية"؛ وذلك وفق البيان الذي أعلنته الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس ‏المجلس الأعلى للثقافة، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس بالقائمة النهائية للفائزين بجوائز ‏الدولة للنيل والتقديرية والتفوق، والتي ‏تتضمن 3 مجالات هي (الفنون والآداب والعلوم ‏الاجتماعية)، كما أعلنت قائمة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتي تشمل العديد من المجالات العلمية والثقافية.

هنأ د.عصام فرحات، الدكتور علي سيد لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في هذا المجال الهام الذي يخدم الثقافة والواقع المصري، ويعزز أهمية إعادة هيكلة وأهداف الخطاب الدعوي الإلكتروني بعد ازدحام الساحة الدعوية بالعديد من التناقضات وعدم الفهم الصحيح لمقاصد الدين العليا، معبراً عن اعتزازه وفخره بفوز أحد أبناء الجامعة بهذه الجائزة المرموقة.

أكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على تسليط الضوء على النماذج المشرفة والفاعلة من أبنائها ومنتسبيها في مختلف المجالات وحث المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز العلمية لتحقيق التميز والمنافسة لعلمائها وباحثيها، والريادة لجامعة المنيا.

جامعة المنيا فوز الدكتور علي سيد اسماعيل فسم الدراسات الاسلامية بكليةاداب المنيا جائزة الدولة التشجيعية العلوم القانونية والاقتصادية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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