"التضامن" تنفى فتح باب التسجيل للحصول على منح أو مساعدات مالية جديدة

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد عن فتح باب التسجيل للمواطنين لتلقي منح مالية جديدة، عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.moss.gov.eg.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها لا علاقة لها بأي روابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات منها.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة التأكد من مثل هذه المعلومات عن طريق حسابات وزارة التضامن الاجتماعي، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال بياناتها الرسمية التي تنشرها يوميا.