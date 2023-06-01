لجنة من قطاع الآداب تزور جامعة سوهاج لتفعيل عدد من البرامج الجديدة

استقبل د.مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، لجنة من قطاع الآداب؛ بهدف الوقوف على الإمكانات المادية والبشرية ببرنامج اللغتين الإنجليزية والفرنسية برنامج مزدوج بمصروفات، وبرنامج الترجمة باللغتين التركية والفارسية بمصروفات بكلية الآداب، إضافة إلى برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، بحضور د.خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة الأسبق.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة تسعى بشكل دائم إلى إتاحة عدد من البرامج التعليمية الجديدة والمميزة التي تجمع بين المحتوى الأكاديمي، التدريب والتطبيق إلى جانب ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، خاصة في وجود الوظائف البازغة التي تتطلب إتقان العديد من اللغات.

أضاف الدكتور محمد توفيق أن اللجنة ضمت كلاً من د.محمد نجيب التلاوي، عميد كلية الآداب الأسبق جامعة المنيا، د. طه أحمد المستكاوي، عميد كلية الآداب الأسبق جامعة أسيوط، الدكتور إبراهيم محمد حامد، عميد كلية الألسن جامعة بني سويف، موضحاً أن اللجنة تفقدت مبنى الكلية وقاعات الدروس والمعامل، مضيفاً أن اللجنة عقدت اجتماعات موسعة مع أعضاء هيئة التدريس بالبرامج المذكورة، كما أثنت اللجنة على البرامج المقدمة وعلى الإمكانات المادية والبشرية بالكلية، بجانب تلبية متطلبات البرامج التعليمية، متقدماً بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه لكلية الآداب بصفة عامة وعلى دعمه للبرامج الجديدة بصفة خاصة.

فيما تنظم جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية عن "المخلفات البلاستيكية من التلوث إلى الحل"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، يوم الإثنين الموافق 5 يونيو الجاري، بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس الجامعة، وقال إن يوم البيئة العالمي يعد مناسبة هامة للتوعية والتذكير بضرورة حماية البيئة بشتى عناصرها ومكوناتها وعدم الإضرار بها.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة تتخذ العديد من الخطوات الجادة للحفاظ على البيئة والتنمية المجتمعية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى دورها الهام في توعية الطلاب وتعريفهم بأهمية استخدام موارد صحية للحد من التلوث، والتعايش داخل بيئة صحية نظيفة، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالقضايا البيئية ومواكبتها للأحداث العالمية، تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

في السياق، عقد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعًا تحضيريًا، استعداداً لفعاليات الندوة، والتي ستنفذ تحت عنوان "المخلفات البلاستيكية: من التلوث إلى الحل"، بحضور الدكتور عماد صموئيل، عميد كلية التربية، الدكتور حمدي حسانين، مدير مركز الاستدامة، والدكتورة ندا عبد المحسن، الأستاذ بكلية الطب.

وأوضح د.خالد عمران أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام يأتي تحت شعار "دحر التلوث البيئي" بحيث يلقي الضوء على التلوث البيئي وأسبابه وكيفية الحد منه، مضيفاً أنه تم توزيع المهام على جميع أعضاء مركز التنمية المستدامة لتنظيم هذه الفعالية، والتي تهدف لرفع الوعي بخطورة المخلفات البلاستيكية على صحة البشر والبيئة بشكل عام بكل مكوناتها، وكذلك كيفية التخلص الأمن منها بإعادة تدويرها لتحقيق الاستفادة منها من ناحية وحماية البيئة من أضرارها من ناحية أخرى.

وذكر الدكتور حمدي حسانين، مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، أن البلاستيك يدخل في صناعة كل شىء، لذلك وجب التنبيه على خطورته، خصوصا أنواع البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، مثل الأكياس وأدوات الأكل والشرب التي انتشرت بشكل كبير، مضيفاً أن أعضاء مركز التنمية المستدامة سوف يشاركون بمداخلات حول الآثار الضارة للمخلفات البلاستيكية على الصحة، على التنوع الحيوي، على الزراعة والتغيرات المناخية وستلقي الندوة الضوء على ريادة الأعمال الخضراء، ودور الشباب في الاستفادة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.