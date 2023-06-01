الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إصدار كتاب "دراسات في علوم القرآن" تحت إشراف وتقديم وزير الأوقاف

كتاب دراسات في علوم
كتاب دراسات في علوم القرآن

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، الإصدار السابع والخمسين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، كتاب: "دراسات في علوم القرآن"، تحت إشراق وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزية الأوقاف، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة. 

ويعد الكتاب تأليف كل من الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية أصول الدين الأسبق، والدكتور رمضان عبد العزيز عطا الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن ورئيس قطاع أصول الدين بكلية الدراسات العليا. 

ويتناول الكتاب عددًا من أهم قضايا علوم القرآن الكريم: من حيث نزوله، وجمعه، وترتيبه، وبيان الوجوه التي نزل عليها، وأسباب نزوله، ومجمله ومبينه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وغير ذلك مما له اختصاص به.

ويبين الكتاب الأحوال التي لازمت جمع القرآن الكريم والعناية به في كل عصر من العصور منذ نزوله على النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى يوم الناس هذا ؛ ليعرف المرء الجهود المتضافرة التي بذلتها الأمة في كل عصرٍ ومصر في خدمة القرآن الكريم وحفظه، كونه المصدر الأول للتشريع في ديننا الحنيف، فضلًا عن التعبد به حفظًا وتلاوة ودراسة.

وأكد الكتاب أهمية معرفة علوم القرآن في تدبر القرآن الكريم وفهم أحكامه ومقاصده، والوقوف على شريف أسراره وكريم أغراضه، وفهم قضايا التدرُّج التشريعي وغيرها؛ مما يجعل منها زادًا علميًّا ومعرفيًّا متميّزًا، يعين على فهم النص القرآني والتعرّف على فقهه وأحكامه.

وزير الأوقاف كتاب دراسات في علوم القرآن الهيئة المصرية العامة للكتاب الثقافة الأوقاف

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