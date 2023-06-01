الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تقدم نصائح للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية

التقلبات الجوية
التقلبات الجوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح المهمة للمواطنين بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الفترة من العام تتسم بتقلباتها الجوية والطقس الحار نهارا، وكذلك موجات التقلبات الجوية، وتؤدي تلك التقلبات في الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

وقال إنه تزداد حدة أعراض التهابات الجيوب الأنفية في الفصلين الانتقاليين، وهما فصلا الخريف والربيع، بسبب التقلبات في درجات الحرارة على مدار اليوم وكذلك زيادة نشاط الرياح والأتربة، مشيرًا إلى أن مرضى حساسية الجيوب الأنفية يحتاجون إلى اتباع بعض النصائح للحماية من أي مضاعفات، فقد تظهر عليهم بعض الأعراض التي تشير لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة مثل إفرازات سميكة من الأنف، عادة ما تكون صفراء إلى خضراء، واحتقان أو انسداد بالأنف، وألم بالوجه، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والتعب، والسعال، وصعوبة أو عدم القدرة على الشم، وضغط الأذن أو الامتلاء، والصداع.

وقدم «عبدالغفار» عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، تشمل: غسْل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميا، ووضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، وتجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة، مؤكدًا جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال أى حالات مرضية.

وأشار إلى أن التعرض للطقس والتقلبات الجوية خارج المنزل يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وقد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك ينصح بعدم التواجد خارج المنزل لفترة طويلة.

وأكد ضرورة تحديد وقت الخروج في الطقس غير المستقر، أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعتها باستمرار، والحرص على ارتداء ملابس مناسبة، موضحًا أهمية ارتداء الكمامات، لأنها تحمى من الأتربة وعدوى الفيروسات التنفسية، حيث يجب ارتداؤها في الأماكن المزدحمة، مع غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.

وقال «عبدالغفار» إنه يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية، وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس غير المستقر، بالإضافة إلى أنه في حالة اصطحاب الأطفال خارج المنزل يجب أن يحرص أولياء الأمور على أن يرتدي الرضع والأطفال الصغار ملابس مناسبة، مع الحرص على حمايتهم من الطقس غير المستقر.

الصحة التقلبات الجوية موجة الطقس الغير مستقرة الطقس الحار مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية الفصول الانتقالية

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