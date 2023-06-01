الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستقبل وفدًا من القيادات الشعبية بنصر النوبة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

زار وفد من القيادات الشعبية بقرية أمبركاب التابعة لمركز نصر النوبة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتقديم الشكر له على الجهود المبذولة فى احتواء أزمة حادث غرق الفلوكة التى أسفرت عن غرق 6 من شباب أهالى قريتى أمبركاب وأبو هور بمجرى نهر النيل فى أول مارس الماضى. 

جاء ذلك استمرارًا لعلاقات الود والتقدير والتعاون المتواصل بين الأهالى والقيادات التنفيذية فى المحافظة، بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة ، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان. 

من جانبه، عبر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن خالص تعازيه لأسر وأهالى ضحايا هذا الحادث الأليم، مشيداً بروح التلاحم والتماسك والتعاون بين قيادات وأهالى قريتى إمبركاب وأبو هور، وكذلك أهالى القرى المجاورة بالمراكز الأخرى  ومساندتهم لأسر الشهداء وضحايا الحادث، وحرصهم على الوقوف صفاً واحداً لإنجاح عملية إنتشال جميع الجثامين ودفنهم فى مقابرهم وهو الذى يعكس صفات الأصالة والمعدن الطيب وغيرها من الصفات الحميدة التى يمتاز بها المجتمع الأسوانى وتظهر جليه فى مواجهة وإجتياز المحن الشدائد.

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لعدد من المطالب والمشاكل الجماهيرية التى قام بعرضها وفد أهالى القرية والتى كان من أبرزها المشكلات المتعلقة بالكهرباء، ومشروع خان أسوان، وأيضاً الحاجة للتوسع فى إنشاء المدارس الفنية لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب وإكتساب الخبرات التى تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل حيث كشف محافظ أسوان على حرصه الدائم وسعيه المستمر للتواصل والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية وسد الإحتياجات والمطالب الجماهيرية مما يساهم فى إعلاء الصالح العام وبما يعود بالنفع والإيجاب وتوفير حياة كريمة للمواطن والمجتمع الأسوانى. 

فى ختام اللقاء قام وفد القرية بإهداء محافظ أسوان درع وإلتقاط الصور التذكارية تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لجهوده فى كافة المجالات التنموية. 

اهالي ضحايا أبو هور أسوان الجهات المعنية الجهود المبذولة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القيادات التنفيذية القيادات الشعبية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسى بقصر زهران

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

"لوحة إعلانية" تقتل شخصًا وتصيب اثنين أعلى كوبرى أكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية