المشدد 15 عاما لـ"تاجر هيروين" بأسيوط.. وغرامة 100 ألف جنيه

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، شابا بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح، رئيس بالمحكمة، وأسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 467 لسنة 2022 أسيوط الجديدة إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط بقيام "حسام الدين . م . س" بمعاودة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وقيامه بتجهيز كمية من الهيروين المخدرة لتسليمها إلى أحد عملائه بمدخل الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة.

وبتقنين الإجراءات استهدفت قوة من الشرطة بقيادة الرائد أحمد مفتاح المكان المحدد وفور وصول المتهم مستقلا سيارة تاكسي، والذي توقف على جانب الطريق وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته 7 أسطوانات من مخدر الهيروين ومبلغ مالي 400 جنيه.