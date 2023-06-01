الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 15 عاما لـ"تاجر هيروين" بأسيوط.. وغرامة 100 ألف جنيه

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، شابا بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح، رئيس بالمحكمة، وأسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 467 لسنة 2022 أسيوط الجديدة إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط بقيام "حسام الدين . م . س" بمعاودة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وقيامه بتجهيز كمية من الهيروين المخدرة لتسليمها إلى أحد عملائه بمدخل الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة.

وبتقنين الإجراءات استهدفت قوة من الشرطة بقيادة الرائد أحمد مفتاح المكان المحدد وفور وصول المتهم مستقلا سيارة تاكسي، والذي توقف على جانب الطريق وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته 7 أسطوانات من مخدر الهيروين ومبلغ مالي 400 جنيه.

 

100 ألف جنيه الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الهيروين المخدر الدائرة الحادية عشر السجن المشدد 15 عاما الطريق الصحراوي الشرقي العامه لمكافحة المخدرات الطريق الصحراوى الشرق بمحكمة جنايات أسيوط

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر.. وتوقف تام بحركة المرور (صور)

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية