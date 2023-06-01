الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بمشاركة 150 شركة.. وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "ديزاين شو"

مؤتمر
مؤتمر

افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "ديزاين شو" والذي يُعد الملتقى الدولي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتصميمات المعمارية وتصميم وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي ومواد البناء الحديث للمشروعات السكنية والتجارية والذي يُقام خلال الفترة من 1-3 يونيو الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وقال الوزير، إن المعرض يُقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويحظى بمشاركة أكثر من 150 شركة مصرية، لافتًا إلى أن أهم القطاعات الصناعية المشاركة بالمعرض، تشمل الأثاث المكتبي والمنزلي والسجاد والكريستال والجبسنبورد والدهانات والرخام والزجاج إلى جانب قطاع الاستشارات الهندسية.

وأوضح سمير، أن المعرض ساهم على مدار دوراته السبع السابقة في فتح أسواق جديدة للاستثمارات الخارجية واستقطب عددًا كبيرًا من الزوار من الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا للتعاقد مع مصنعين مصريين لإقامة مشروعات إنشائية في الخارج.

ولفت الوزير إلى أن المعرض حقق نجاحًا وقبولاً من المشاركين والزوار سواء من داخل مصر أو خارجها حتى أصبح الملتقى الأهم لأكبر المصنعين في مجالات الأثاث والرخام والبورسلين والإضاءة والدهانات بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مصممي الديكور.

وأشار سمير إلى أن عدد زوار المعرض يُقدر سنويًا بأكثر من 15000 زائر من المتخصصين داخل مصـر وخارجها لا سيما من دول الخليج العربي وشمال أفريقيا والمهتمين بالصناعات المصرية المختلفة التي يشملها المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض يدعم جائزتين من أهم الجوائز في مصر لصغار مصممي الأثاث بالجامعات المصرية، حيث تم تخصيص أجنحة داخل المعرض لعرض المنتجات الفائزة.

أحمد سمير الأثاث المنزلي آلاف الاستشارات الهندسية الاستشارات

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