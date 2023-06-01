الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رحلة عبر الزمن لمصر.. ولاية كونتيكيت الأمريكية تستضيف معرض توت عنخ آمون

معرض الملك توت: التجربة
معرض الملك توت: التجربة الغامرة

تستعد ولاية كونتيكيت الأمريكية استضافة معرض غامر عن الملك توت عنخ آمون بعنوان "معرض الملك توت: التجربة الغامرة"، وهو معرض جديد سيعطي نظرة افتراضية على القطع الأثرية من قبر الملك توت أثناء بقائهم في بلدهم الأصلي، ويأخذك في رحلة لاستكشاف حياته.

السفر عبر الزمن

وحسب شبكة "إن بي سي كونيكشن" الأمريكي، فإن جمعية "ناشونال جيوجرافيك" الأمريكية الجغرافية، ومجموعة "باكوين إنتيرتاينمينت جروب" بإنشاء المعرض، والذي يهدف إلى جعلك تشعر وكأنك تسافر عبر الزمن إلى مصر القديمة.

وتابعت: أنه سيكون هناك تسع صالات عرض تأخذك في رحلة عبر حكم الملك توت عنخ آمون كطفل فرعون، وعائلته، واكتشاف قبره، والألغاز التي أحاطت بوفاته المبكرة ورحلته إلى الحياة الآخرة، وفقًا لبيان صحفي.

قال توني لوكيت، نائب رئيس تطوير الأعمال لجمعية ناشيونال جيوجرافيك، في بيان: "عندما تلتقي التكنولوجيا الجديدة بالعالم القديم، يكون للزوار تجربة لا مثيل لها من قبل". 

وتابعت: "معرض الملك توت، هي تجربة غامرة رائدة تقدم حقائق تاريخية وقصة رائعة، سيستمتع الضيوف بروعة مصر القديمة في رحلة متعددة الحواس".

وقال مارك لاش المنتج الإبداعي لمعرض "ما وراء الملك توت: التجربة الغامرة"، في بيان: "ما وراء الملك توت ينقل قصة الملك الصبي إلى جيل جديد بطريقة جديدة تمامًا".

وتابع المنتج الإبداعي للمعرض "ينبهر الزائرون برحلة عبر قصة صبي صغير أصبح ملكًا، يكتشفون القصة الحقيقية للملك الشهير والسعي المستمر؛ للكشف عن الأسرار القديمة في تجربة غامرة متعددة المعارض من جمعية ناشونال جيوجرافيك".

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن معرض الملك توت سيكون في مركز مؤتمرات ولاية كونيتيكت الأمريكية؛ اعتبارًا من 11 أغسطس المقبل، ليستمر المعرض المتنقل في إبهار العالم.

يذكر أن المعرض المتنقل الذي يُعدّ بمثابة رحلة عبر الزمن يتنقل في عدد من الولايات الأمريكية، ليكشف للعالم أحد أهم جوانب وأسرار مصر الفرعونية.

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