صعود جماعى للمؤشرات.. البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، في ختام تعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وأول تعاملات شهر يونيو، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب، على أغلبية أسهم السوق، خاصة الكبرى منها والقيادية، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.21%، ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.63%، ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، بالتزامن مع الارتفاع الذى شهده مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.13%، ليغلق عند مستوى 21059 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.19% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

على صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.22%، ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 1.08%، ليغلق عند مستوى 4927 نقطة، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها مستوى الملياري جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 970.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 82.8 ألف صفقة شراء وبيع.