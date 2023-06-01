الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى للمؤشرات.. البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، في ختام تعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وأول تعاملات شهر يونيو، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب، على أغلبية أسهم السوق، خاصة الكبرى منها والقيادية، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.21%، ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، كما ارتفع  مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.63%، ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، بالتزامن مع الارتفاع الذى شهده مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.13%، ليغلق عند مستوى 21059 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.19% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

على صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.22%، ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 1.08%، ليغلق عند مستوى 4927 نقطة، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها مستوى الملياري جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 970.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 82.8 ألف صفقة شراء وبيع.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس أولى تعاملات شهر يونيه استمرارعمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية و العربية عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية و المتعاملين الأفراد المصريين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر.. وتوقف تام بحركة المرور (صور)

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

توخوا الحذر.. عاصفة ترابية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية