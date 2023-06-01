تجنبوا المناطق المكشوفة.. "الأرصاد" توجه 3 تحذيرات "مهمة" بشأن الطقس

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من التحذيرات العاجلة للمواطنين بسبب نشاط الرياح والأتربة والعاصفة الترابية التي تشهدها عدة مناطق متفرقة على أنحاء الجمهورية.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين عدم التواجد في المناطق المكشوفة، وعدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية وارتداء الكمامة، ويفضل عدم الخروج لكبار السن.

ويشهد، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، ضعيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة:

اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25 درجة،

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة،

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة،

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة،

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.