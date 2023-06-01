محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصى.. ويتابع مستوى الخدمات

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى النصر التخصصي، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، في إطار جولاته المستمرة على المنشآت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان، مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور هاني العناني، مدير المستشفى.

واطلع محافظ بورسعيد على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، كما استمع لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدها المستشفى مؤخرا، مشيدا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز، موضحا أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة والذي يقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى، وأصبح يشهد معدلات كبيرة وغير مسبوقة من العمليات المتنوعة.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والذين أكدوا أن المستشفى يوفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادوا بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.

وأكد المحافظ أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، مؤكدا أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين.

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