الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمشاركة "التضامن".. انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية بمسقط

معرض ديارنا
معرض ديارنا

انطلق بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الدولية في العاصمة العمانية مسقط، معرض الأهرام للصناعات المصرية، والذي يُنظم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بجناح خاص لعرض منتجات معرض "ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية".

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المشاركة في المعرض العماني تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف جهود التعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة وفي جميع القطاعات خاصة القطاع التجاري في مجال المنتجات اليدوية والحرفية، لتعظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع كافة الدول، ولتمكين الأسر المنتجة وقطاع التعاونيات في مصر.

وأضافت أن المعرض يأتي في إطار تفعيل نتائج زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر يوم الاحد  الموافق 21 مايو، والتي فتحت آفاقًا جديدة في علاقات البلدين الشقيقين.

ولفتت إلى مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض "سلطنة عمان"، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحفيز تسويق المنتجات الحرفية والتراثية خارج مصر من خلال التوسع في المعارض المحلية والإقليمية.

ومن جهتها؛ أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أن المشاركة في المعرض بعمان تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها معرض بيت العرب الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك والذي أظهر مدي الترابط بين مصر وأشقائها العرب.

ونوهت: بأن الروح العربية الأصيلة والرغبة في التعاون بين شعوبنا العربية ما تزال حاضرة بقوة في كل حدث أو لقاء يجمعنا بالأشقاء العرب، وأن الوزارة تبحث في الوقت الحالي التوسع في إقامة معارض ديارنا في الدول العربية والإفريقية.

وتشارك وزارة التضامن في معرض عمان بمنتجات تراثية متنوعة، مثل مشغولات النحاس والفضة، ومنتجات الخوص، والجلود، والكليم والسجاد، والملابس والاكسسوار، والديكور المنزلي والادوات المنزلية، والمفروشات والمنسوجات، واللوحات الزيتية والديكوباج.

جدير بالذكر أن المعرض تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين وتستمر أعماله حتى 3 يونيو 2023، ويقام بالتزامن معه معرض للصناعات العمانية.

مركز عمان للمؤتمرات معرض الأهرام للصناعات المصرية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معرض ديارنا للمنتجات الحرفية نيفين القباج وزيرة التضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي

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