سحب وغيوم ورياح شديدة فى أنحاء بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد حالة من عدم الاستقرار الجوي يصحبها رياح محملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة، حيث شهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة موسمية.

وبالرغم من سقوط الأمطار وزيادة حدة الرياح، إلا أن موانئ بورسعيد كانت تعمل بشكل منتظم ولم تتأثر حركة السفن العابرة من قناه السويس إلى البحر المتوسط بالأمطار والتقلبات الجوية.

على الجانب الآخر، كثفت إدارة شاطئ محافظة بورسعيد من أعمال تنظيف وتطهير الشاطئ، ودفعت بمعدات الإنقاذ والطوارئ من سيارات ولوادر، وذلك لرفع المخلفات والقمامة.

كما نشرت إدارة شاطئ محافظة بورسعيد المنقذين المدربين على الإنقاذ والغوص على طول الساحل، وذلك لحماية أرواح المواطنين من مخاطر الغرق في شاطئ البحر المتوسط.

IMG-20230601-WA0123

IMG-20230601-WA0120

IMG-20230601-WA0119

IMG-20230601-WA0122

IMG-20230601-WA0118

IMG-20230601-WA0117

IMG-20230601-WA0121

IMG-20230601-WA0115

IMG-20230601-WA0116