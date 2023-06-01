الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سحب وغيوم ورياح شديدة فى أنحاء بورسعيد

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد حالة من عدم الاستقرار الجوي يصحبها رياح محملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة، حيث شهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة موسمية.

وبالرغم من سقوط الأمطار وزيادة حدة الرياح، إلا أن موانئ بورسعيد كانت تعمل بشكل منتظم ولم تتأثر حركة السفن العابرة من قناه السويس إلى البحر المتوسط بالأمطار والتقلبات الجوية.

على الجانب الآخر، كثفت إدارة شاطئ محافظة بورسعيد من أعمال تنظيف وتطهير الشاطئ، ودفعت بمعدات الإنقاذ والطوارئ من سيارات ولوادر، وذلك لرفع المخلفات والقمامة.

كما نشرت إدارة شاطئ محافظة بورسعيد المنقذين المدربين على الإنقاذ والغوص على طول الساحل، وذلك لحماية أرواح المواطنين من مخاطر الغرق في شاطئ البحر المتوسط.

IMG-20230601-WA0123
IMG-20230601-WA0123
IMG-20230601-WA0120
IMG-20230601-WA0120
IMG-20230601-WA0119
IMG-20230601-WA0119
IMG-20230601-WA0122
IMG-20230601-WA0122
IMG-20230601-WA0118
IMG-20230601-WA0118
IMG-20230601-WA0117
IMG-20230601-WA0117
IMG-20230601-WA0121
IMG-20230601-WA0121
IMG-20230601-WA0115
IMG-20230601-WA0115
IMG-20230601-WA0116
IMG-20230601-WA0116
IMG-20230601-WA0114
IMG-20230601-WA0114
ارتفاع درجات الحرار أرض استقبال المصطافين ارتفاع درجات الحرارة الاستقرا البسط الاستقرار

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية