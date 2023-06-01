الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"كوميسا: اتفاق على التواصل مع أقاليم ومنظمات من أجل مشروع المجال الجوي

جانب من الورشة
جانب من الورشة

قال أديكيني أولوينجي، مديرعام النقل الجوي ورئيس الوفد المشارك في جلسات ورشة العمل التصديقية لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، إنه تم الاتفاق علي قيام المنظمة بالتواصل مع كافة أقاليم ومنظمات القارة الإفريقية للاستفادة من تجاربهم في وضع الإطار العام مشروع المجال الجوي العلوي المتجانس والإطار المؤسسي في “الإياك”. 

جاء ذلك خلال جلسات العمل المشتركة بين الدول الأعضاء في الكوميسا، والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير صناعة النقل الجوي الإفريقي.

كما قدم أولوينجي الشكر والتقدير للدولة المصرية على جهودها الكبيرة خلال استضافة رئاسة مصر للدورة الحالية لمنظمة الكوميسا، وكل التسهيلات والترتيبات الخاصة بوصول وفود الدول الأعضاء، كما أعرب أديكيني عن خالص شكره وتقديره لوزارة الطيران المدني المصرية على التنظيم والإعداد الجيد والمتميز خلال فتره استضافه ورشه العمل والذى ظهر بالشكل الذي يليق باسم ومكانه مصر الريادية فى مجال صناعة النقل الجوي وتقديم كافه سبل الدعم لإنجاح فعاليات ورشة العمل، مشيدًا بما شاهده الوفد من طفرة كبيرة وإمكانيات متقدمة في جميع أنشطة الطيران المدني المصري.

الكوميسا مشروع المجال الجوي المجال الجوي منظمات القارة الإفريقية مجال صناعه النقل

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