"أهلها السبب".. القصة الكاملة لأزمة "سارة محمد" و"سنايبر"

حالة من الجدل أثارتها البلوجر سارة محمد، بعدما نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" محاولة سرقة البلوجر عمرو سنايبر لصفحتها، وأنه استغل مرضها والحادثة التي أُصيبت بها من أجل الشهرة فقط، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقع بين الثنائي أزمة فيها.

ويرصد "الدستور" القصة الكاملة لأزمة البلوجر سارة محمد، وعمرو سنايبر في سياق السطور التالية.

الحكاية بدأت في شهر فبراير الماضي، عندما تعرضت البلوجر سارة محمد لحادث كبير أثناء تواجدها مع خطيبها في سيارته وتعرض لهم لصوص أطلقوا النيران عليهم، ما أدى إلى إصابتها بإصابة خطيرة أفقدتها إحدى عينيها، قبل أن يخرج البلوجر عمرو سنايبر طالبا مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها.

كان البلوجر عمرو سنايبر لا يفارق "سارة" بعد الحادث الأليم الذي تخلي فيه خطيبها عنها، ودعمها بكل الطرق، حتى يوم 12 مارس الماضي، أعلن سنايبر عبر صفحة "سارة" على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، إنّها فقدت بصرها بشكل نهائي قائلًا "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ربنا يصبرك يا سارة اللهم لا اعتراض، سارة فقدت بصرها تمامًا، المعلومات اللي عرفتها إنّ الدكتور لما فتح يبص لقى العين من جوة متبهدلة خالص والشبكية شبه سايحة، طب فيه أي أمل حتى لو هتسافر؟!".

وظل الأخير برفقتها يدعمها ويساعدها بكل الطرق، حتى أنه سعى لتحدثها مع فنانها المفضل المطرب تامر حسني، وغيرها من الأمور، إلا أنه خلال الأيام الماضية تركت سارة منزل العائلة، وعادت لخطيبها الأسبق، وظلت تهاجم عائلتها وصديقها عمرو سنايبر.

عادت سارة محمد هذه الأيام لتتصدر التريند مرة أخرى بعدما كتبت عبر الأستوري الخاص بها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "كان عايز يطلع تريند على حسابي وعلى حساب صحتي النفسية.. وطلب من إدارة الفيس إزالتي من الصفحة وعمل حاجات كتير بس كنت ساكتة علشان العيش والملح".

رد سنايبر على اتهامات سارة محمد

ليخرج عمرو سنايبر في فيديو يرد على اتهامات سارة له قائلًا: "أنا كنت ساكت من الأول خالص بس كدا كتير أوي بجد، هو دا آخر المعروف الناس كلها شافت من الأول أنا كنت بعمل إي أيام ما كان محدش يعرفها لسه، ومعايا دلائل كتير أوي أقسم بالله بس بردوا هفضل ابن أصول للآخر وهبرر موقفي مش أكتر، بس كفاية بقا ضحك على الناس"، مؤكدًا أن عائلتها بالتحديد "خالتها" هم من طلبوا منها إزالتها من الصفحة حتى لا تتحدث عنهم بسوء.