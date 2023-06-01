الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمين التعاون الخليجى يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

جريدة الدستور

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية (عمان)، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي.

وقال البديوي إن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقة والشراكة الاستراتيجية المتميزة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتأكيدًا على قرار المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في دورته الـ(32) بشأن تأسيس شراكة استراتيجية بين دول المجلس والأردن.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق للنتائج الإيجابية للشراكة الاستراتيجية، التي نتج عنها التعاون في عدة مجالات أسهمت في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، وكذلك متابعة آخر مستجدات اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين والتي تنتهي أعمالها بنهاية عام 2025، متطلعين إلى مزيد من العمل والشراكة بين دول المجلس والأردن.

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