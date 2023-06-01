فرنسا تطالب بحصول أوكرانيا على عضوية "الناتو" فى أسرع وقت

طالبت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، بحصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أسرع وقت، كما يجب أن نفكر داخل الناتو بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

ووصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى مولدوفا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي ستعقد فى مولدوفا، اليوم الخميس، ستكون تحت حماية أنظمة دفاع جوى مؤقتة تديرها القوات البريطانية والفرنسية والرومانية، بمشاركة 47 زعيمًا من المملكة المتحدة وأوكرانيا والنرويج وتركيا، بين دول أخرى.