الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التضامن تعلن كيفية التواصل مع فريق التدخل السريع

التدخل السريع
التدخل السريع

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دعم منظومة عمل فريق التدخل السريع وتوفير كافة الإمكانات له للتعامل الفوري مع البلاغات على النطاق المركزي وفرق التدخل السريع بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمة المقدمة وسرعة الإنجاز، كما يتم العمل على محور رفع المهارات ودعم فريق التدخل السريع بأدوات التدريب المستمر فى مجالات إدارة الوقت والعمل الجماعي.

وأضافت الوزارة أن فريق التدخل السريع يقوم بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. 

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة ومأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر وشكاوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

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