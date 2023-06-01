الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تبحث التعاون مع "FORESA" الإسبانية بمجال إعادة تصنيع وتدوير المخلفات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

استقبل الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفداً من مؤسسة FORESA الإسبانية الصناعية، بحضور الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الصغير أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق، أن الهدف من اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين جامعة سوهاج ومؤسسة FORESA الإسبانية، وذلك بهدف اعداد مشروعات علمية بحثية مشتركة في مجال تقنيات إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها، وأيضا بحوث الاستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا الي أن الجامعة تمتلك إمكانيات بشرية متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ممن يملكون الخبرة في مختلف المجالات العلمية، والتي تؤهلها للقيام بدور فعال لخدمة المجتمع.

- طرح المشاريع المستقبلية وبحث أفضل السبل لتفعيلها

وأوضح الدكتور حسان النعماني انه تم خلال اللقاء طرح المشاريع المستقبلية وبحث أفضل السبل لتفعيلها، بما يحقق خدمة المجتمع وتنفيذ سياسة الدولة وبرامجها التنموية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠. حيث عرض الجانب الاسباني خبراته في مجال تصنيع الأخشاب من المخلفات الزراعية خاصة مخلفات الذرة الرفيعة، كما تم مناقشة آليات التعاون المشترك بين الطرفين في تنفيذ مشروع بحثي دولي يساهم في رفع كفاءة وتطوير منتجات الأخشاب من المخلفات الزراعية، وتطوير تقنيات التصنيع واستخدام تقنيات طاقة كهربية غير تقليدية صديقة للبيئة.

فيما استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وفد المكتب الرئيسي للمؤسسة الهولندية اورانج كورنرز Orange Corners، وممثلي شركة إنروت للتنمية، بحضور الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، وذلك بهدف بحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين فيما يخص نقل المعرفة فى مجال ريادة الأعمال، وأيضاً سبل التشبيك بين الجامعات الهولندية وجامعة سوهاج.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفي عبد الخالق، بالوفد الهولندي، معرباً عن سعادته بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وهولندا، والتي تأتى بهدف تعزيز التعاون بين البلدين ومد جسور التعاون والتواصل مع أبرز المؤسسات الأكاديمية العريقة فى مختلف المجالات سواء التعليمية أو البحثية أو فى ريادة الأعمال، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لدعم إبداعات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف عكاشة، أن الجامعة تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية، حيث تقوم حاضنة مسار بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين المجتمع، وتحويل طاقات الشباب الغير مستغلة إلى طاقات قادرة على إحداث تغيير فى الاقتصاد المحلى، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متنوعة فى مجالات تدريس ريادة الأعمال.

وقد استعرض عكاشة خلال الاجتماع، تجربة حاضنة مسار وأهم الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وما قدمته للشباب من برامج تدريبية، وحلول فعلية لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال بالمحافظة، مضيفاً أنه فى نهاية اللقاء توجه رئيس الجامعة بصحبة الوفد الهولندي لزيارة مقر حاضنة مسار بالجامعة، حيث التقوا مع عدد من رواد الأعمال المستفيدين من خدمات الحاضنة، للتعرف على قصص نجاحهم ومشروعاتهم ومنتجاتهم اليدوية المتميزة.

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