الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تعتمد زهر الليثي مديرًا للتعليم العام

تعليم دمياط
تعليم دمياط

وأكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وافقت على قرار تكليف زهر الدين السعيد الليثي مدير عام إدارة دمياط التعليمية للقيام بتسير أعمال مدير عام التعليم العام بدمياط.

وحصل "الليثي" على ليسانس آداب وتربية لغة إنجليزية عام ١٩٨٦ وعمل معلم للغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية ومدربًا معتمدًا من الإدارة المركزية للتدريب وأكاديمية المعلم والجامعة الأمريكية ومؤسسة الامدايست لفترة تجاوزت العشرون عامًا.

وشغل عدة وظائف قيادية كان منها مديرًا لمدرسة المرشدي بقسميها اللغات والعربي لمدة ثلاث سنوات ثم وكيلا لإدارة كفر البطيخ التعليمية ووكيلًا لإدارة عزبة البرج التعليمية لمدة ثلاث سنوات ثم شغل مديرًا لإدارة كفر البطيخ التعليمية ثم مديرًا لإدارة الروضة التعليمية ثم مديرًا لإدارة دمياط الجديدة ثم مديرًا لإدارة دمياط التعليمية.

وحصل "زهر الدين الليثي" على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية سنة ٢٠٠٠ لمدة عام دراسى لدراسة طرق التدريس الحديثة و التعلم بممارسة الأنشطة التربوية والاستراتيجيات المختلفة، ثم حصل على بعثة الوزارة للمملكة المتحدة عام ٢٠٠٢.

وعمل ضمن مجموعة المدربين فى مشروع المعايير القومية للتعليم و مشروع التنمية المهنية للمعلمين والمدراء وموجهي اللغة الإنجليزية، ومشروع اللغة الإنجليزية المتكامل IELP2 ومشروع ERP لتطوير التعليم في مصر.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبة في التخطيط الاستراتيجي و القيادة الفعالة و توقع وإدارة الأزمات وتنمية التفكير الابداعى وتدريس القيم الأخلاقية والمهارات المهمة للشخصية السوية وبرنامج تطوير القيادة من القنصلية البريطانية ثم حصل على الرخصة الدولية لقيادة الأعمال من جامعة ميسورى أمريكا ٢٠١٣، كما حصل على دورة الجودة الشاملة وبرنامج مفهوم الهندرة والاتجاهات المعاصرة للإدارة.

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