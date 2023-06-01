كواليس المحاضرة الفنية للزمالك استعدادًا للاتحاد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

كان الفريق، قد حصل على راحة أمس من التدريبات بقرار من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.

وألقى الكولومبي أوسوريو، المدير الفني، للفريق محاضرة فنية على اللاعبين داخل غرفة المحاضرات بمقر النادي، قبل انطلاق المران الصباحي اليوم.

وناقش أوسوريو مع اللاعبين خلال المحاضرة اللي استمرت لمدة نصف ساعة جميع الأمور الفنية والخططية التي شهدتها مباراة طلائع الجيش الأخيرة، وشرح النقاط الإيجابية من أجل الاستمرار عليها الفترة المقبلة، والأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتفاديها فيما هو قادم.

كما عقد جلسة تحفيزية داخل أرضية الملعب قدم فيها التحية للاعبين على المستوى الذي قدموه في المباراة الأخيرة وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.