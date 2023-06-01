الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس المحاضرة الفنية للزمالك استعدادًا للاتحاد

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

كان الفريق، قد حصل على راحة  أمس من التدريبات بقرار من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.

وألقى الكولومبي أوسوريو، المدير الفني، للفريق محاضرة فنية على اللاعبين داخل غرفة المحاضرات بمقر النادي، قبل انطلاق المران الصباحي اليوم.

وناقش أوسوريو مع اللاعبين خلال المحاضرة اللي استمرت لمدة نصف ساعة جميع الأمور الفنية والخططية التي شهدتها مباراة طلائع الجيش الأخيرة، وشرح النقاط الإيجابية من أجل الاستمرار عليها الفترة المقبلة، والأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتفاديها فيما هو قادم.

كما عقد جلسة تحفيزية داخل أرضية الملعب قدم فيها التحية للاعبين على المستوى الذي قدموه في المباراة الأخيرة وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.

الاتحاد السكندرى الزمالك الفوز على طلائع الجيش الكولومبي خوان كارلوس بنادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو يوم الاثنين عشر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة