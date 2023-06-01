8 عناوين جديدة عن سلاسل "قصور الثقافة"

صدر حديثا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 8 عناوين جديدة ضمن سلاسل قصور الثقافة وذلك تحت إشراف جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة وتحت رعاية رئيس الهيئة المخرج هشام عطوة.

وتنوعت العناوين ما بين سلاسل إبداعات والتي تعنى بالنشر للمبدعين المصريين في أول إنتاج لهم، وسلسلة الدراسات الشعبية التي تعني بالنشر في كل ما يتعلق بهذا المنحى وسلسلة أصوات أدبية وسلسلة المسرح.

أما عن العناوين التي صدرت فكان أولها كتاب "بيان للمسرح الشعبي- نحو تأسيس نظرية للمسرح الشعبي" للكاتب المسرحي الكبير أبو العلا السلاموني، وكتاب "من وحي كورونا وموضوعات أخرى " للراحل سعد عبد الرحمن.

ومن سلسلة إبداعات صدرت ثلاثة عناوين جديدة هي المجموعة القصصية "درب الأثر " تأليف أسامة لبيب و" يوما ما كانت هنا وردة" شعر لشيماء عبد الرسول، المجموعة القصصية "الفرار من حوض الاستحمام" ليوحنا وليم.

ومن سلسلة أصوات أدبية صدرت المجموعة القصصية "ذئاب مارقة " لسمير الفيل، و" ليتها ابنتي" قصص منى ياسين.

ومن سلسلة الدراسات الشعبية صدر كتاب "السحر في المعتقد الشعبي" للباحثة شيرين جمال الدين.

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