خبير اقتصادي: مكالمة مديرة صندوق النقد مع الرئيس السيسي "في التوقيت المناسب"

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعة المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مكالمة مديرة صندوق النقد الدولي أمس مع الرئيس السيسي عبدالفتاح جاءت في التوقيت المناسب، مثمنا التعاون المشترك بين الحكومة وإدارة الصندوق.

وأضاف جاب الله، أن المكالمة تؤكد جدية مساندة إدارة الصندوق لمصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما ننتظره من خلال الإجراءات المتوقعة تجاه الشريحة التالية من القرض خلال الفترة المقبلة.

وطالب جاب الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، صندوق النقد الدولي بالقيام بدوره المنوط به في دعم الاقتصاد المصري، وأن يكون له تاثير على القوة الفاعلة في مساندة مصر من أجل إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ودعا الخبير الاقتصادي إدارة صندوق النقد والدولي لتفهم طبيعية الاقتصاد المصري وما يمر به، نظر لكون برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى تطوير وتعديل خلال المرحلة المقبلة بعد زيادة التحديات، موضحا أن مصر لديها الرغبة في استمرار التعاون المشترك مع الصندوق.