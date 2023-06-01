الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المجمع المقدس يعقد اليوم اجتماعه بدير الأنبا بيشوى

المجمع المقدس للكنيسة
المجمع المقدس للكنيسة

يواصل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، عقد اجتماعاته التى بدأها يوم الأحد الماضي.

ووفقَا لجدول أعمال المجمع المقدس، فإن الاجتماعات ستنتقل اليوم الخميس إلى مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى، وسيتم عقد جلسة للمجمع المقدس لعرض وشرح الاتفاقيات اللاهوتية السابق توقيعها فى فترة البابا الراحل شنودة الثالث، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع صباح الجمعة.

وكانت قد عقدت أمس الأربعاء لجنة السكرتارية اجتماعاتها بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ويعقد المجمع المقدس لدراسة المقترحات المقدمة إليها وطرح توصيات لجميع القضايا، لمناقشتها خلال الجلسة العامة للمجمع.

والمجمع المقدس هو الهيئة العليا داخل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

اسة البابا تواضروس الثاني البابا الراحل شنودة الثالث البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثان

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