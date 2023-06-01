8 توصيات لمؤتمر جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بـ"طب عين شمس"

أوصى المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي نظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، خلال الفترة من 24 - 26 مايو، بضرورة استمرار مواكبة الطفرة الكبيرة بالعالم في جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، خاصة جراحات اضطراب الحركة والصرع، مع أهمية اختيار المريض المناسب لتلك الجراحات الدقيقة، وتعزيز دور التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الحديثة كالروبوت الجراحي وجهاز الملاح الجراحي في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

كما أوصى الموتمر بأهمية تسليط الضوء علي تطورات التدخل الجراحي المحدود في جراحات العمود الفقري، وتشجيع الأطباء الشباب من جراحين المخ والأعصاب على الاهتمام بالبحث العلمي والنشر بالمجلات العلمية الدولية، واعتبار ذلك جزءاً رئيسيا من تدريبهم بجانب اكتساب المهارات الجراحية المختلفة والاهتمام بتوفير ورش العمل بصفة دورية بجميع التخصصات الدقيقة بجراحة المخ والأعصاب لدورها الهام في الارتقاء بمستوي الجراحين الشباب.

كما أكد الموتمر ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للطبيبات الشابات من أجل الالتحاق بتخصص جراحة المخ والأعصاب وتوفير الدعم والتدريب الجيد لهن من أجل توسيع دائرة الممارسة في هذا التخصص بين الإناث، وذلك استناداً على تلك النماذج الناجحة والمشرفة الموجودة حالياً بالفعل داخل المجال، والتأكيد على الدور المهم لأعضاء هيئة التمريض في منظومة جراحات المخ والأعصاب، والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لهم من أجل المزيد من التطور.

وقد شهد المؤتمر حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم أكثر من ثلاثين محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، هذا بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.