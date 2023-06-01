الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

للتعرف على أنشطة الجمعية.. مطران الكنيسة اللاتينية يزور مكتب "كاريتاس أسوان"

كنيسة
كنيسة

قام كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، يرافقه المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية،  بزيارة، مكتب كاريتاس مصر، بأسوان.

جاء  ذلك بحضور الأب جيوفاني، الراعي بكنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، حيث جاءت الزيارة في إطار التعرف على أنشطة الجمعية، بمحافظة أسوان.

تضمنت الزيارة أيضًا التعرف على طرق دعم الإخوة السودانيين، الوافدين على المحافظة، في ظل الازمة الراهنة، بدولة السودان الشقيق.

كان في استقبال وفد الكنيسة الكاثوليكية مسؤولو المشروعات، وبعض الميسرات نوادي الأسرة، والمساحات الصديقة للطفل. وعبر مطران الكنيسة اللاتينية بمصر عن مدى تقديره الشديد بالدور، الذي تقوم به كاريتاس مصر، في خدمة المجتمع.

 

السودان الشقيق السودانيين الوافدين الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة اللاتينية الكنيسة اللاتينية بمصر الوافدين الحبل بلا دنس

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة