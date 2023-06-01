للتعرف على أنشطة الجمعية.. مطران الكنيسة اللاتينية يزور مكتب "كاريتاس أسوان"

قام كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، يرافقه المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، بزيارة، مكتب كاريتاس مصر، بأسوان.

جاء ذلك بحضور الأب جيوفاني، الراعي بكنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، حيث جاءت الزيارة في إطار التعرف على أنشطة الجمعية، بمحافظة أسوان.

تضمنت الزيارة أيضًا التعرف على طرق دعم الإخوة السودانيين، الوافدين على المحافظة، في ظل الازمة الراهنة، بدولة السودان الشقيق.

كان في استقبال وفد الكنيسة الكاثوليكية مسؤولو المشروعات، وبعض الميسرات نوادي الأسرة، والمساحات الصديقة للطفل. وعبر مطران الكنيسة اللاتينية بمصر عن مدى تقديره الشديد بالدور، الذي تقوم به كاريتاس مصر، في خدمة المجتمع.