"تنشيط السياحة": الحكومة تسعى لمنح القطاع الخاص فرصًا أكبر فى مجال السياحة

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الخميس، إن السوق الروسية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص في مجال السياحة على أن يقتصر دور وزارة السياحة في التنظيم والمراقبة وتحفيز صناعة السياحة في مصر.

وأضاف القاضي- في حوار خاص ببرنامج "نيوز ميكر" بقناة روسيا اليوم الإخبارية، خلال زيارته لموسكو في إطار توطيد العلاقات المصرية الروسية في مجال السياحة- أن الحركة السياحية الروسية إلى مصر ترتيبها في السياحة الدولية ما بين الأول والثاني، موضحًا أن مصر تعد مقصدًا هامًا للسائح الروسي خاصة في فصل الشتاء، ما يؤكد ضرورة دعم استمرار الشراكة مع الشركات الروسية لاستهداف السائح الروسي.

وأشار إلى أن الهيئة تتباحث بشكل مستمر مع شركات السياحة ومنظمي الرحلات الروس في عدة مجالات، للتأكد من مدى كفاءة الشركات الروسية العاملة في مجال السياحة ومعرفتهم الكافية بالمقاصد السياحية المصرية، مؤكدًا أن اهتمام الهيئة ينصب على تعليم ونقل المعلومات الكافية والصحيحة لمسئولي تلك الشركات والترويج داخل السوق الروسية للمقاصد السياحية المصرية.

ولفت إلى أن مصر أطلقت الفترة الماضية حملة إعلانية جديدة في روسيا عن المقصد السياحي المصري، على أن تستمر لمدة شهرين، بهدف زيادة التدفقات السياحية الروسية إلى مصر، موضحًا أن الحكومة تسعى دائمًا لتقديم خدمات مميزة للسائحين الوافدين، والتأكد من طرح برامج سياحية متنوعة.

وأشار إلى أن 90% من السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لزيادة طاقة النقل الجوي في مصر وبحث عمليات تسهيل خطوط طيران في أكثر من دولة، وزيادة الحركة الجوية بين مصر وروسيا.

وأفاد بأنه في عام 2022 وصل إلى مصر ما يتعدى مليون سائح روسي، حيث استطاعت مصر تحقيق نمو في ذلك القطاع بنسبة 40%، متوقعًا أن يزور مصر مع نهاية هذا العام مليون ونصف سائح روسي.