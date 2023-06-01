الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: نسبة إنجاز تدخلات فريق التدخل السريع 100%

نيفين القباج
نيفين القباج

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نجح الفريق فى إجراء التدخلات اللازمة والتعامل مع 1152 بلاغا، تمثل إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة إنجاز 100%.

وأشار التقرير إلى تنوع البلاغات التى تم التعامل معها ما بين بلاغات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأخرى تخص الأطفال والكبار بلا مأوى، وحالات إنسانية وأسر بلا مأوى، وقد تم التدخل فى إطار من المهنية وآليات التعامل خاصة مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأوضح التقرير أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية وبورسعيد والقليوبية تصدرت قائمة التدخلات، حيث شهدت القاهرة أعلى نسبة بلاغات على مستوى المحافظات بإجمالي 312 بلاغًا مقابل 70 بلاغًا فقط بمحافظة البحيرة، كما تصدرت بلاغات الكبار بلا مأوى القائمة بإجمالي 837 بلاغًا، تليها 284 بلاغا للأطفال بلا مأوى، ثم البلاغات الواردة من دور الرعاية الاجتماعية 18 بلاغًا، وفى النهاية حالات إنسانية بإجمالي 13 بلاغًا.

وفى إطار الدعم الفني لأعضاء الفريق تم تدريب رؤساء الفرق بالمحافظات على استخدام أجهزة اللاسلكى فى التواصل والتنسيق مع الجهات المختلفة وبحث البلاغات، كما تم تنفيذ تدريب على آليات التوعية بجريمة الاتجار فى البشر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، إضافة إلى تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل، حيث استخدام برنامج (Rapid Pro) لضمان سرعة إرسال البلاغات إلى أكثر من جهة فى نفس الوقت، وسرعة التعامل مع البلاغات والوصول لأقصي معدلات الإنجاز من خلال ربط الفرق المحلية ومتابعة عملها على شاشة نظام Gps، وتوثيق التدخلات التي تتم مع الحالات سواء بالصورأو الفيديو، وكذلك تحديد الموقع الجغرافى للحالة بخاصية GPS، ويساعد أيضًا البرنامج على توفير قاعدة بيانات بالحالات التى تعاملت معها فرق التدخل السريع والتدخلات التى قام بإجرائها لنقل الأشخاص بلا مأوى بالوحدات المتنقلة.

الاتجار في البشر الأطفال الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعي البرنامج الاجتماعية البلاغات الاتجار التدخل السريع

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